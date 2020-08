Coronavirus, il Cts: "Niente mascherine a scuola se c'è distanza di almeno un metro" (Di lunedì 31 agosto 2020) Niente mascherina a scuola se viene rispettata la distanza di un metro. Nella scuola primaria, "per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto)". Lo scrive il Comitato tecnico scientifico, in una nota sulle indicazioni per il rientro in classe dopo la chiusura di marzo scorso per l'emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). "Nella scuola secondaria - aggiunge il Cts - anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la ... Leggi su tg24.sky

