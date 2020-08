Coronavirus, il bollettino: nuovi positivi sotto i mille, ma ci sono 6 vittime (Di lunedì 31 agosto 2020) Scende sotto i mille il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia: 996 nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportano i dati aggiornati del bollettino diffuso quotidianamente dalla Protezione Civile e dal Ministero della Sa ... Leggi su tuttonapoli

