Coronavirus, il bollettino della Campania: 184 nuovi positivi su quasi 6000 tamponi (Di lunedì 31 agosto 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaQuesto il bollettino di oggi:positivi del giorno: 184 (*)tamponi del giorno: 5.783Totale positivi: 7. Leggi su tuttonapoli

SkyTG24 : 'Per la prima volta sui test rapidi all'aeroporto di Fiumicino abbiamo riscontrato zero positivi. È un risultato in… - SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 agosto: 1.210 nuovi casi e 7 morti nelle ul... - irpiniatimes1 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 agosto - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi 31 agosto: contagi scendono sotto i mille, 996. Sale il numero delle vittime: se… -