Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 31 agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 31 agosto 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese Coronavirus: la protezione civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 996 nuovi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 269.214. I guariti di oggi sono invece 117, per un totale di 208.653. Purtroppo, si registrano anche altre 6 nuove morti. Anche oggi la Campania si conferma la regione italiana con il maggior numero di casi registrati: ben 184. Al secondo posto troviamo il Lazio con 148 nuove positività. Al terzo posto la regione Lombardia con 135 nuovi casi di ... Leggi su zon

