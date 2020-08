Coronavirus, i sindaci al personale della scuola: “Fate il test sierologico” (Di lunedì 31 agosto 2020) Un appello “a tutte le cittadine e i cittadini, e in particolare a coloro che lavorano nel mondo della scuola, affinché si sottopongano al test sierologico in vista dell’inizio dell’anno scolastico, per monitorare l’andamento del virus, arginare i nuovi contagi e ridurre cosi’ al minimo il rischio di nuove chiusure, per cui l’intera comunità pagherebbe un prezzo troppo alto”. A lanciarlo sono i sindaci di sette comuni dell’area fiorentina. “Soprattutto pensando a quei ragazzi e a quelle famiglie più fragili – si afferma nel testo firmato dai primi cittadini di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia -, siamo convinti che le scuole debbano riaprire le loro porte e che ... Leggi su meteoweb.eu

Dopo Sassari e Macomer anche i sindaci di Orgosolo e Silanus per frenare l’avanzata del Covid-19 hanno firmato un’ordinanza che rende obbligatoria la mascherina 24 ore al giorno anche all’aperto: fino ...

Un 57enne è morto in ospedale: era positivo al covid. Oggi pomeriggio il sindaco Gaetano Cimmino ha comunicato il decesso di un suo concittadino. La fascia tricolore ha dato il triste annuncio sulla s ...

