Coronavirus, i nuovi positivi tornano sotto mille. Studio su cause morte in terapia intensiva (Di lunedì 31 agosto 2020) I nuovi positivi al Sars-Cov-2 in Italia sono 996, in diminuzione (-369) rispetto a ieri (quando l'incremento era stato di 1365) e si torna sotto quota mille. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è quindi in totale 269.214. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Sale invece il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti. In aggiornamentoLO Studio"È da accogliere con grande soddisfazione la notizia relativa allo Studio coordinato dal professor Marco Ranieri del Policlinico Sant`Orsola di Bologna, dal professor Franco Locatelli presidente del CSS e da tutte le istituzioni che hanno partecipato, che descrive il meccanismo responsabile della elevata mortalità in ... Leggi su ilfogliettone

MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 1.365 nuovi contagi e 4 morti nelle ultime 24 ore - MediasetTgcom24 : coronavirus, calano i contagi in italia: 996 nuovi casi e 6 morti - RaiNews : L'India ha registrato 78.512 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, confermando la crescita della curva dei… - Miti_Vigliero : Coronavirus, in Italia 996 nuovi casi e 6 decessi. Tamponi in calo @sole24ore - NadiaMAI4 : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, bollettino e aggiornamenti: 44 nuovi casi, salgono ancora gli ospedalizzati -