Coronavirus Francia, 3 mila nuovi casi, e riaprono le scuole,. Spagna, 7mila posiivi (Di lunedì 31 agosto 2020) L'epidemia di Coronavirus ha superato i 25 milioni di casi nel mondo. I numeri forniti dalla Johns Hopkins University sono sempre più allarmanti: 25.222.709 contagi, e 846.395 decessi per le ... Leggi su quotidiano

RaiNews : La pandemia avanza nel mondo: oltre 25 milioni i casi registrati, 6 milioni negli Stati Uniti. Preoccupa l'India: i… - WRicciardi : no l’aveva previsto benissimo, sono i politici che non hanno ascoltato Francia: in un mese quadruplicano i casi. «S… - MediasetTgcom24 : Francia, 100 nudisti positivi al coronavirus in un resort naturista #nudisti - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie – Conte: «Massima priorità al rientro a scuola». Tre calciatori positivi nell’Atalanta.… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Sab 29Ago(2 giorni fa) Altissimi nuovi casi India, USA, Brasile crisi peggiori Poi: Colo… -