Coronavirus Francia | 3 082 nuovi contagi e 29 decessi | aumentano gli accessi in terapia intensiva

In Francia si sono registrati 3.082 nuovi contagi e 29 decessi a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore. I dati diffusi questa sera dalla direzione generale della Sanità registrano quindi una sensibile diminuzione dei casi rispetto agli oltre 5mila diagnosticati negli ultimi due giorni, ma è possibile che sul calo abbia inciso il numero più basso di test eseguiti domenica. Rispetto a ieri ci sono anche sette pazienti in più in rianimazione (409 in totale) e 357 focolai. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Francia si contano 281.025 casi e 30.635 morti.

