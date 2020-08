Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino: a Bologna 14 positivi e un morto (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, bollettino 30 agosto: +109 casi, 18 a Bologna. Età media dei nuovi positivi 37 anni 30 agosto 2020 117 nuovi contagi e quattro morti, con Bologna che registra 14 positivi in più e un ... Leggi su bolognatoday

RegioneER : #Sanità. Nasce in #EmiliaRomagna un nuovo studio, pubblicato su @TheLancet, sulle cause della mortalità da #Covid19… - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento dall'#EmiliaRomagna: - 117 nuovi positivi al #COVID19, di cui 57 asintomatici - Oltr… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi V… - ReggioPress : Coronavirus, in Emilia Romagna 117 nuovi contagi e 4 morti - speleodori : RT @RegioneER: #Sanità. Nasce in #EmiliaRomagna un nuovo studio, pubblicato su @TheLancet, sulle cause della mortalità da #Covid19 in #tera… -