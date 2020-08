Coronavirus e bambini, quanto si ammalano e quanto sono contagiosi: che cosa sappiamo (Di lunedì 31 agosto 2020) I piccoli non sono immuni ma in genere si ammalano meno gravemente. Il loro ruolo nella diffusione del virus che sembra aumentare con l’età. Secondo alcuni studi sotto i 10 anni capacità di diffusione dimezzata Leggi su corriere

La ministra si rivolge a presidi e docenti: "Dimostriamo ancora una volta che il corpo dei docenti è sano. Composto da insegnanti che ci credono. Che amano il proprio lavoro e lo svolgono con profess ...Uso di mascherine dove necessario, a casa in caso di evidenze di salute non ottimale, politiche specifiche per bambini a rischio e con bisogni speciali, ma anche per gli insegnanti vulnerabili alle in ...