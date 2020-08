Coronavirus, Cisl: "Inserire 3mila 'camici grigi' lombardi come medici scolastici" (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 agosto 2020 - Un nuovo anno scolastico sta per cominciare. Per rendere più sicure gli istituti, la Cisl medici lombardia ha proposto di Inserire 3mila 'camici grigi' lombardi, ovvero quelli ... Leggi su ilgiorno

Milano, 31 agosto 2020 - Un nuovo anno scolastico sta per cominciare. Per rendere più sicure gli istituti, la Cisl Medici Lombardia ha proposto di inserire 3mila 'camici grigi' lombardi, ovvero quelli ...

Rendere più sicure le scuole, inserendo i tremila "camici grigi" lombardi come medici scolastici a tempo indeterminato, non solo in fase di emergenza covid. E’ la proposta della Cisl Medici Lombardia, ...

