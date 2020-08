Coronavirus, calano i contagi, ma con meno tamponi, in Puglia: 6 nuovi casi in provincia di Foggia (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus: 38 positivi in Puglia, 28 solo a Bari,. A Foggia, in 6 sottoposti alla sorveglianza sanitaria 31 agosto 2020 Sono 38 i nuovi casi di persone positive al Covid in Puglia su 1.974 test. Un ... Leggi su foggiatoday

Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - Agenzia_Ansa : Le condizioni di Flavio #Briatore sono 'assolutamente stabili e buone': è quanto afferma una nota dello staff dell… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi V… - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘SU OLTRE 13 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 148 CASI DI QUESTI 75 SONO A ROMA E ZERO DEC… - occhio_notizie : Coronavirus in Campania, calano i contagi: 184 positivi -