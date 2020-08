Coronavirus. Bassetti promuove il vaccino antinfluenzale, i negazionisti e NoVax lo ripudiano: «Venduto!» (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto)I complottisti non perdonano i «tradimenti», anche per quei «rapporti d’amore» mai esistiti ed esistenti solo nella loro testa. In questi giorni c’è stata una rottura, un enorme cuore infranto, a causa di un post Facebook pubblicato dal Dott. Matteo Bassetti che negli ultimi mesi era stato scelto dai gruppi negazionisti del nuovo Coronavirus, come una sorta di paladino per la loro causa, soprattutto da utilizzare per la propria propaganda viste le sue posizioni critiche verso i loro antagonisti. Che cos’ha scritto di così grave? Che tutti dovranno vaccinarsi, nessuno escluso! Per non mettere in difficoltà i medici nel dover affrontare la prossima influenza stagionale, che per quanto riguarda i sintomi potrebbero ... Leggi su open.online

