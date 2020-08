Coronavirus Bari, infermiera positiva: chiuso pronto soccorso clinica Mater Dei (Di lunedì 31 agosto 2020) Il pronto soccorso dell'ospedale convenzionato Mater Dei di Bari è stato chiuso dopo che è stato rilevato un caso di contagio da Coronavirus in una infermiera. Su tutti gli operatori sono stati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

rep_bari : Bari, positiva al Coronavirus un'infermiera della Mater Dei: chiuso il pronto soccorso [aggiornamento delle 12:32] - LaGazzettaWeb : Coronavirus Bari, infermiera positiva: chiuso pronto soccorso clinica Mater Dei - rep_bari : Coronavirus, contagi tra ventenni e trentenni nel Barese: appello dei sindaci alla prudenza [aggiornamento delle 11… - baritoday : Positiva al covid infermiera della clinica Mater Dei di Bari: chiuso il Pronto Soccorso per tamponi e sanificazione… - Telebari : Coronavirus, infermiera positiva al test: chiuso il Pronto Soccorso della Mater Dei - #Bari #Notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bari

(ANSA) - BARI, 31 AGO - Il pronto soccorso dell'ospedale convenzionato Mater Dei di Bari è stato chiuso dopo che è stato rilevato un caso di contagio da Coronavirus in una infermiera. Su tutti gli ope ...Solo uno dei 277 tamponi analizzati in Basilicata fra sabato scorso e ieri è risultato positivo: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che si tratta di una persona residente in Emilia-Ro ...