Coronavirus Bari, alla Mater Dei un’infermiera è risultata positiva, chiuso il Pronto Soccorso (Di lunedì 31 agosto 2020) Un altro caso di positività al covid, a Bari, questa volta ha interessato una infermiera della Mater Dei e, per questo, è stato chiuso, per essere sottoposto a sanificazione, l’intero Pronto Soccorso come stabilito dalla ASL di Bari. La donna, che era stata molto vicina ad una persona tornata in Puglia dopo esser stata in Calabria con un viaggio organizzato, si era sottoposta al tampone perché sul mezzo su cui viaggiavano numerose persone, 29 erano risultate contagiate. Ora la Asl ha deciso che circa 50 perone che lavorano al Pronto Soccorso saranno sottoposte al test. Leggi su baritalianews

Telebari : Coronavirus, infermiera positiva al test: chiuso il Pronto Soccorso della Mater Dei - #Bari #Notizie… - Borderline_24 : #Coronavirus: 24 #Contagi ad Altamura, 10 ad Acquaviva. #Sindaci preoccupati: 'Siate prudenti'… - Telebari : Nuovi casi di coronavirus a Modugno, Altamura e Noicattaro. L’appello dei sindaci: “Prudenza e attenzione” - #Bari… - Borderline_24 : Covid, l'ondata di #Contagi spaventa il #Sud: più casi un Campania, in Puglia 226 positivi in 7 giorni… - Borderline_24 : #Bari, positivo al coronavirus operatore sanitario: chiude pronto soccorso della Mater Dei -