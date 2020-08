Coronavirus, Andrea Crisanti: “Ecco il mio piano per aumentare il 400mila il numero di tamponi in Italia. Bisogna trovare gli asintomatici, i numeri di oggi diversi da quelli di marzo” (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, il piano di Andrea Crisanti per aumentare a 400mila il numero dei tamponi giornalieri in Italia aumentare il numero di tamponi giornalieri fino a 400mila: è questo l’obiettivo di Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova, il quale è stato incaricato dal governo di presentare un piano sui test per la ricerca del Coronavirus da effettuare quotidianamente in Italia. Crisanti, papà del modello-Veneto, ha anticipato al Corriere della Sera il programma presentato al governo e spiegato ... Leggi su tpi

VittorioSgarbi : #scarsi #leccalecca #movimento5patacche In un Paese minimamente normale gente così verrebbe radiata per sempre dall… - SauroMocetti : RT @mastrorocconick: Molto molto chiaro. Con la speranza che abbia un seguito concreto. Coronavirus, Andrea Crisanti: «Il mio piano per i… - Andrea_D74 : RT @francescatotolo: Chi si pone dubbi sull’opportunità delle misure restrittive del governo per il #coronavirus, è negazionista. Chi chied… - MichelaRoi : RT @mrcllznn: Coronavirus, ascoltate il virologo prof. Andrea Crisanti: lui sa, lui è affidabile, non l’anestesista. - FcaPitti : RT @VittorioSgarbi: #scarsi #leccalecca #movimento5patacche In un Paese minimamente normale gente così verrebbe radiata per sempre dalla so… -