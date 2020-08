Coronavirus, ancora 4 positivi al virus in Abruzzo, 3 sono nell'aquilano e 1 nel teatino (Di lunedì 31 agosto 2020) L'Aquila - sono complessivamente 3777 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 18 e 52 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2878 dimessi/guariti (+6 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2864 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) ... Leggi su abruzzo24ore.tv

GiuseppeConteIT : Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al mini… - Corriere : Il contagio sale ovunque. Italia «meglio» della media europea - Corriere : Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora meglio della media conti... - catalunya_s : RT @Corriere: Il contagio sale ovunque. Italia «meglio» della media europea - occhio_notizie : #Coronavirus a Terzigno, nuovi casi positivi. Il sindaco: 'I contagi saliranno ancora' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora «meglio» della media continentale Corriere della Sera Campania - Coronavirus, sono 270 i positivi di oggi

Sono 270 i positivi in Campania secondo l'ultimo bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID ...

60 mila pasti donati alla Caritas da Conad Nord Ovest

La diffusione del Covid-19 ha costretto Conad Nord Ovest a rivedere progetti e iniziative per celebrare questa importante ricorrenza. Ha scelto di impegnarsi in un’iniziativa solidale in cui, ancora ...

