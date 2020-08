Coronavirus allarme nel barese, i contagiati soprattutto ventenni e trentenni (Di lunedì 31 agosto 2020) Un settembre caldissimo si preannuncia quello che sta per arrivare a causa del numero dei contagi che non accenna a fermarsi, anzi pare proprio in ascesa. I sindaci sono molto preoccupati e hanno scritto sui social appelli alla prudenza e al rispetto delle regole. Ciò che preoccupa è che, ad essere contagiati soprattutto ventenni e trentenni. Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva ha scritto così: “i dati ci devono indurre alla massima prudenza: siamo uno dei Comuni con il più alto numero di casi in rapporto alla popolazione. Siamo nei giorni della festa patronale. Raccomandiamo l’uso della mascherina e l’adozione di tutte le misure di prevenzione. Saranno effettuati i controlli e purtroppo qualcuno sarà sanzionato”. Il sindaco di Modugno, Nicola ... Leggi su baritalianews

Un settembre caldissimo si preannuncia quello che sta per arrivare a causa del numero dei contagi che non accenna a fermarsi, anzi pare proprio in ascesa. I sindaci sono molto preoccupati e hanno scri ...

Covid19, più di 350 i postivi attuali in provincia di Caserta. Secondo l’Asl sale ancora la curva dei contagi

CASERTA – Le tabelle che vi proponiamo – stilate direttamente dall’Asl di Caserta – propongono un quadro a tinte fosche della situazione contagi da coronavirus in Terra di Lavoro. Il +30 registrato tr ...

