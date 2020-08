Coronavirus: a Milano 54 casi, zero a Mantova (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Milano è sempre la città con il maggior numero di nuovi casi di Covid19 in Lombardia. Sono 54 in provincia ci cui 30 in città. Bergamo registra 19 contagiati, Lecco 11, Monza 13. A Brescia e Varese sono 7, a Como 8, a Cremona sono 3. Nessun nuovo caso a Mantova, solo 1 a Lodi, Pavia e Sondrio. Leggi su iltempo

