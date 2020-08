Coronavirus, 996 nuovi contagi in 24 ore, sei i morti. Campania di nuovo prima regione – Il bollettino della Protezione civile (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto)Il bollettino del 31 agosto Scende sotto i mille il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia: 996 nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportano i dati aggiornati del bollettino diffuso quotidianamente dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute. Al 31 agosto 2020 sono 269.216 i contagi che in totale sono stati registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza: ieri erano 268.218. Sei sono le vittime positive al tampone di Sars Cov-2 decedute da ieri, per un totale di 35.483: ieri erano state quattro. Sono 207.653 le persone guarite in totale dall’inizio del monitoraggio, +883 nelle ultime 24 ore. Sono 26.078 le persone attualmente positive, ... Leggi su open.online

MediasetTgcom24 : coronavirus, calano i contagi in italia: 996 nuovi casi e 6 morti - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, i contagi scendono sotto i mille, 996. Sei i morti in 24 ore: è quanto emerge dai dati del minist… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #31agosto ?? 73 nuovi casi ?? 4.438 tamponi eseguiti ?? 60 ricoverati (+7 da ieri) ?? 8 i… - irastadilarsson : ITALIA 31/08 (TRA PARENTESI I DATI DI IERI). Casi: 996 (1365) Decessi: 6 (4) Ricoveri: 37 (83) Intensiva: 8 (7) Gu… - mariakiara568 : RT @lucarango88: ?? Dati #Italia #Coronavirus #31Agosto Casi +996(269.214 +0,37%) Guariti -883*(207.653 -0,42%) Deceduti +6(35.483 +0,02%)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 996 coronavirus-italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-31-agosto Il Sole 24 ORE Coronavirus, i contagi giornalieri scendono sotto quota mille: 996 nuovi casi e 6 morti

Torna sotto quota mille il numero di nuovi casi di Covid-19 su base quotidiana. Nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano, i nuovi positivi sono stati 99 ...

Coronavirus, scendono i positivi: oggi 996 contagi e 6 decessi

Coronavirus: scendono oggi i contagi da Covid, ma salgono i decessi. Si registrano sei nuove vittime. Ecco i dati regione per regione, diffusi dal Ministero. Prosegue il calo dei contagi da coronaviru ...

Torna sotto quota mille il numero di nuovi casi di Covid-19 su base quotidiana. Nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano, i nuovi positivi sono stati 99 ...Coronavirus: scendono oggi i contagi da Covid, ma salgono i decessi. Si registrano sei nuove vittime. Ecco i dati regione per regione, diffusi dal Ministero. Prosegue il calo dei contagi da coronaviru ...