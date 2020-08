Coronavirus, 135 nuovi casi Due decessi, a Bergamo 19 positivi (Di lunedì 31 agosto 2020) Sono 135 i nuovi casi positivi in Lombardia nelle ultime 24 ore, 19 quelli in Bergamasca.I tamponi effettuati sono stati 9.866 per un totale complessivo di 1.596.833. I decessi segnalati lunedì 31 agosto sono due per un totale di 16.865 da inizio della pandemia. Leggi su ecodibergamo

Milano, 31 agosto 2020 - Sono 135 i nuovi positivi accertati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con 9.866 tamponi processati (1.596.833 da inizio emergenza Covid-19). Ieri l'incremento era di 235, con ...

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Nuova impennata di contagi in Sardegna, dopo il calo di ieri: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 79 nuovi casi, 68 rilevati da screening ...

