Corona virus: Italia, 26078 attualmente positivi a test (+1873 in un giorno) con 35483 decessi (6) e 207653 guariti (117). Totale di 269214 casi (996) Dati della protezione civile (Di lunedì 31 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 26078 attualmente positivi a test (+1873 in un giorno) con 35483 decessi (6) e 207653 guariti (117). Totale di 269214 casi (996) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

