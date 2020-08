Corbo: “Giuntoli a gennaio ha speso 90 milioni e il Napoli è ancora sul mercato” (Di lunedì 31 agosto 2020) Antonio Corbo su Repubblica ricorda ancora una volta che il Napoli non è arrivato settimo per caso e che le concorrenti degli azzurri sono Lazio e Atalanta non certo Inter e Juventus. Lo scrive a proposito di Giuntoli il cui mercato di gennaio va comunque analizzato. Giuntoli. È il capo dell’area tecnica. Deve competere con i colleghi di Lazio (Tare) e Atalanta (Sartori) essendo il Napoli più simile a Lazio e Atalanta che a Juve ed Inter. Finora Giuntoli non ha replicato i grandi colpi del passato, basso costo e vendite clamorose. Anche l’ultima campagna di gennaio va analizzata: dopo 90 milioni per Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani e Petagna, il Napoli cerca ancora un possente mediano e ... Leggi su ilnapolista

