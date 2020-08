Conte sapeva ed ha secretato tutto. Coronavirus, la prova schiacciante (Di lunedì 31 agosto 2020) Il governo aveva tutte le informazioni in mano per poter agire tempestivamente, ma non ha fatto altro che archiviarle o peggio segretarle nel cassetto, senza curarsi della gravità delle conseguenze mostrate dai dati. Uno studio consegnato già il 12 febbraio al Comitato tecnico scientifico avvertiva che il virus avrebbe fatto tra i 60mila e i 120mila contagi e che ci sarebbero stati tra i 35mila e i 60mila morti. E soprattutto evidenziava chiaramente la criticità riguardante il numero -carente- di terapie intensive necesarie per far fronte alla situazione. L’analisi, firmata da Stefano Merler, 51 anni, ricercatore della Fondazione Bruno Kessler, basava le previsioni sull’andamento dei contagi in Cina. Entrambi gli scenari prospettati erano indiscutibilmente sufficienti per mettere in allarme tecnici e politici, con ... Leggi su ilparagone

