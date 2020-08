Consiglieri M5S Iorio e Terranova si dimettono da presidenti commissione (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – I Consiglieri capitolini del Movimento Cinque Stelle, Donatella Iorio e Marco Terranova, si sono dimessi da presidenti delle commissioni Urbanistica e Bilancio. È quanto apprende l’agenzia Dire. Leggi su romadailynews

SassiLive : CONSIGLIERI REGIONALI CARLUCCI, LEGGIERI E PERRINO (M5S) PRESENTANO BANDO PER ATTIVAZIONE 1 CORSA NAVETTA MATERA-BA… - SassiLive : CONSIGLIERI REGIONALI CARLUCCI, LEGGIERI E PERRINO (M5S): “STUDENTI LUCANI A PIEDI: IL GOVERNO REGIONALE NON RIESCE… - vialcar46 : #DiMaio #m5s #zinga #pdnetwork #Salvini #renzi Se volete fare un bel risparmio perché non avete proposto di tag… - caltalive : Ai Consiglieri di minoranza che abbandonano i lavori rispondiamo con la rigenerazione della città, insieme a chi am… - puntomagazine : Vincenzo Ciampi (M5S): I consiglieri regionali uscenti sono i don Abbondio dell’ambientalismo #news… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglieri M5S Forno crematorio a San Biagio, raccolte 200 firme contro. M5s: “Cittadini mai consultati” Genova24.it Il vero "banco di prova" del governo è la riapertura delle scuole

Sono molti i nodi che si affastellano, in vista della ripresa di settembre, per il governo, la sua maggioranza e le Camere. Ma prima di vederli nel dettaglio bisogna partire da un dato di fatto: la ve ...

Lombardia, Mammì (M5S): scuole, nessuna informazione ai genitori

Milano, 31 ago. (askanews) - "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il governare, ma nonostante le preoccupazioni delle famiglie per la riapertura delle scuole la Lega in Lombardia, ha deciso di rimanere ...

Sono molti i nodi che si affastellano, in vista della ripresa di settembre, per il governo, la sua maggioranza e le Camere. Ma prima di vederli nel dettaglio bisogna partire da un dato di fatto: la ve ...Milano, 31 ago. (askanews) - "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il governare, ma nonostante le preoccupazioni delle famiglie per la riapertura delle scuole la Lega in Lombardia, ha deciso di rimanere ...