Conferenza stampa Chiellini: «Abbiamo tanti giovani, possono crescere ancora» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il capitano dell’Italia, Giorgio Chiellini, ha parlato in Conferenza stampa in vista degli impegni di Nations League Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia, ha parlato in Conferenza stampa in vista degli impegni di Nations League. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW: PORTE CHIUSE – «Dopo i primi test, stiamo vivendo normalmente questa situazione. E’ stato strano dover giocare per tanti mesi a porte chiuse, senti tutto, non c’è l’emozione che hai quando ci sono tante persone. Ci auguriamo che al più presto possano tornare i tifosi. Sembra di giocare amichevoli e invece sono partite importanti». MOMENTO PERSONALE – «E’ un periodo difficile, sono stato tre mesi senza ... Leggi su calcionews24

