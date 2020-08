Concorso Infermieri Umbria, 324 posti nelle Aziende Sanitarie Locali: ecco il calendario prove (Di lunedì 31 agosto 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 31 Marzo è stato reso noto l’avviamento del Concorso Infermieri Umbria per un totale di 324 posti in categoria D. Ammesse candidature fino al 30 Aprile. La selezione è stata indetta in forma congiunta tra l’Ausl Umbria 2 e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. I posti a disposizione saranno così ripartiti: 217 presso l’Ausl Umbria 2, con riserva di 75 posti per le Forze Armate e 61 per il personale interno; 107 presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, con riserva di 32 posti per le Forze Armate. Vediamo assieme tutte le informazioni sulla selezione dato che, in data 28 agosto, è stato reso noto il calendario ... Leggi su leggioggi

