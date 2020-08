Concorso Comune Genova, 38 posti da funzionario di polizia locale: preselettiva il 16 Settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 31-07-2020 è stato bandito un Concorso Comune Genova per 38 funzionari di polizia locale – Municipale da inserire in categoria D e con posizione economica D1. Quali sono i compiti connessi alla figura professionale del funzionario di polizia? Una breve descrizione è fornita nel bando: “Appartengono a questo profilo i lavoratori che, nell’ambito delle competenze e delle funzioni attribuite alla polizia Municipale, svolgono attività di tipo gestionale, con correlata assunzione di responsabilità professionale nella programmazione, gestione e sviluppo dei servizi di polizia locale e di sicurezza urbana e delle risorse assegnate; ... Leggi su leggioggi

