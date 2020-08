Commercianti contro Ztl: così moriamo, domani in piazza (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – Saranno tutti in piazza a Roma domani, alle 10.30 all’angolo tra via Tomacelli e via di Ripetta. Un coro unito, quello di Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato contro la riattivazione della Ztl, la Zona a Traffico Limitato nel centro storico della citta’. domani, tempo permettendo, i Commercianti daranno vita ad un flash mob di protesta contro la riaccensione dei varchi, spenti all’inizio del lockdown. A spiegare i motivi della protesta e’ David Sermoneta, responsabile di Confcommercio centro storico: “In questo momento non ci sono i turisti, mancano anche i ragazzi delle universita’, i lavoratori sono in smart working e abbiamo visto come all’Eur, ad esempio, questo abbia desertificato l’intera zona. Bar e ristoranti ... Leggi su romadailynews

Lampedusa è diventata una polveriera e si riparla di sciopero generale come nel lontano 2011, quando si fecero le barricate in spiaggia e nel porto. Motivo: gli ultimi sbarchi di migranti. Nella notte ...

Tra le proteste dei commercianti e la soddisfazione dei residenti, stamani dopo sei mesi si riaccendono i varchi del Centro. E poiché forse i romani se ne sono dimenticati ricordiamo gli orari: la Ztl ...

