Comedians: al via le riprese del nuovo film di Gabriele Salvatores (Di lunedì 31 agosto 2020) A Trieste è in lavorazione il nuovo film di Gabriele Salvatores, Comedians, tratto dal testo teatrale di Trevor Griffiths. Sono iniziate venerdì scorso a Trieste le riprese del nuovo film di Gabriele Salvatores, Comedians, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema in collaborazione con Friuli Venezia Giulia film Commission. Comedians di Trevor Griffiths è un testo teatrale scritto alla fine degli anni '70 ed è stato giudicato dalla critica come una delle più riuscite pièce teatrali del teatro inglese contemporaneo. La pièce è stata rappresentata in tutto il mondo, la prima americana venne allestita a Broadway per ... Leggi su movieplayer

