CNA: Far ripartire gli investimenti per la crescita. Blocco licenziamenti rischia di irrigidire mercato lavoro (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Con il DL agosto il Governo ha potenziato gli interventi a sostegno dell’economia muovendosi tuttavia ancora nella logica di contrasto agli effetti depressivi causati dall’emergenza Covid. Il sostegno pubblico non potrà proseguire a oltranza in assenza della ripresa dell’economia, trainata dall’accelerazione degli investimenti pubblici e da un quadro complessivo favorevole per gli investimenti privati. È quanto ha indicato Sergio Silvestrini, Segretario generale della CNA, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Bilancio del Senato sul DL agosto, sottolineando che il provvedimento integra e in alcuni casi migliora l’efficacia dei decreti precedenti portando a oltre 100 miliardi le risorse attivate dall’intervento pubblico. Per il Segretario Generale della CNA è ... Leggi su quifinanza

Turismo, CNA: 35 milioni presenze ad agosto su spiagge italiane

(Teleborsa) - Trentacinque milioni di presenze sotto l'ombrellone degli stabilimenti balneari ad agosto. E' quanto registra una indagine di Cna Turismo condotta tra i propri associati di tutta Italia.

