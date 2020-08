Clima, gli esperti lanciano l’allarme: “Il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto dell’80% in 70 anni, entro il 2031 potrebbe morire” (Di lunedì 31 agosto 2020) Clima: “Il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto dell’80% in 70 anni” Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo a causa delle emissioni di Co2: a lanciare l’allarme sono gli esperti secondo cui il ghiacciaio si è ridotto dell’80% in 70 anni. Le misurazioni annuali al ghiacciaio della Marmolada condotte da geografi e glaciologi dell’Università di Padova, infatti, hanno evidenziato un processo che appare ormai irreversibile, nonostante la riduzione delle emissioni di C02 indotta dalla pandemia di Coronavirus. “Il ghiacciaio negli ultimi 70 ... Leggi su tpi

Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo a causa delle emissioni di Co2: a lanciare l’allarme sono gli esperti secondo cui il ghiacciaio si è ridotto dell’80% in 70 anni. Le misurazioni annuali al gh ...

Migranti, clima infuocato a Lampedusa ma c'è uno spiraglio: Conte convoca il sindaco e Musumeci

Nel pieno dell'emergenza migranti, Lampedusa vive il suo momento di maggiore tensione. Dopo il numero record di ospiti nell'hotspot raggiunto ieri, il clima si è infuocato. Il sindaco Totò Martello ha ...

Il ghiacciaio della Marmolada sta morendo a causa delle emissioni di Co2: a lanciare l'allarme sono gli esperti secondo cui il ghiacciaio si è ridotto dell'80% in 70 anni. Le misurazioni annuali al gh ...