Claudio Bisio: "Mia mamma morta durante la pandemia. Un'esperienza drammatica" (Di lunedì 31 agosto 2020) Intervistato, ieri, dal 'Corriere Della Sera', Claudio Bisio ha raccontato, per la prima volta, come ha vissuto il periodo di lockdown in cui ha dovuto affrontare anche un lutto, la morte dell'amatissima mamma: 31 agosto 2020 15:01. Leggi su blogo

toysblogit : Claudio Bisio: 'Mia mamma morta durante la pandemia. Un'esperienza drammatica' - camsaywhatsup : RT @robbistoian: Claudio Bisio è pelato - IlContiAndrea : #ClaudioBisio: “La mia mamma morta durante il lockdown, non so se per covid. Volevo restarle accanto”… - robbistoian : Claudio Bisio è pelato - Noovyis : (Claudio Bisio: “La mia mamma morta durante il lockdown, non so se per covid. Volevo restarle accanto”) Playhitmus… -