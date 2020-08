Clamorosa gaffe della Azzolina: "Le sedie mobili non possono essere usate' (Di lunedì 31 agosto 2020) Valentina Dardari Il commissario Arcuri tranquillizza: "Tutto regolare, sono a norma e sicure". Qualcosa però non torna Le sedie mobili con le ruote, ritenute così innovative, non sarebbero però classificate per essere utilizzate in classe. Come sottolineato da La Stampa, nel bando firmato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, c’è scritto che “si tratta di prodotti non ancora classificati, ai fini della normativa UNI EN, nella categoria dei banchi scolastici”. Quindi in teoria non sarebbero utilizzabili nelle scuole primarie e secondarie. Vero che in alcuni istituti superiori vengono usate già da qualche anno, ma questo particolare non le fa diventare di colpo a norma di legge. Le sedie ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Clamorosa gaffe Briatore viene dimesso dall’ospedale e fa subito una clamorosa gaffe TPI Marchiori: "Per Scoccianti i mecenati e gli sponsor sono dei bancomat"

Marchiori sottolinea come Scoccianti, figura apicale dell’amministrazione per il settore Cultura che però, nel corso del suo mandato, avrà convocato sì e no una volta l’anno la Commissione, incorra ...

Pensano di guardare la finale di Champions su Youtube: 11mila tifosi seguono la partita sbagliata

Errore di gruppo incredibile quello avvenuto in occasione della finale di Champions League: 11mila tifosi hanno seguito su Youtube il match sbagliato, risalente al 2017 Sembra una barzelletta ma è acc ...

