Cina: il presidente del senato ceco pagherà un «prezzo caro» per la visita a Taiwan (Di lunedì 31 agosto 2020) Wang Yi, Il diplomatico numero uno della Cina non ha usato mezze termine nell’esprimere la sua opinione sulla visita del presidente del senato ceco Milos Vystrcil a Taiwan, dicendo che la Repubblica Ceca pagherà un prezzo «molto caro». Vystrci è arrivato a Taipei il 30 agosto per promuovere i rapporti commerciali tra il suo Paese e Taiwan, dicendo che la Repubblica Ceca non si piegherà alle obiezioni di Pechino. «Il governo cinese e il popolo cinese non avranno un atteggiamento di laissez-faire e non se ne staranno seduti a guardare mentre Vystrcil si comporta così e a causa del suo opportunismo politico», ha detto Wang, il consigliere di stato della Cina, ... Leggi su giornalettismo

aristogitone1 : RT @bscfederico: Durante la visita a Parigi, il ministro degli Esteri cinese ha invitato l'UE ad allontanarsi dalle “forze estremiste” USA… - Me__medesimo : RT @bscfederico: Durante la visita a Parigi, il ministro degli Esteri cinese ha invitato l'UE ad allontanarsi dalle “forze estremiste” USA… - smilypapiking : RT @bscfederico: Durante la visita a Parigi, il ministro degli Esteri cinese ha invitato l'UE ad allontanarsi dalle “forze estremiste” USA… - bscfederico : Durante la visita a Parigi, il ministro degli Esteri cinese ha invitato l'UE ad allontanarsi dalle “forze estremist… -