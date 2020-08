Cina, arrestata la giornalista tv Cheng Lei: tensione con l’Australia (Di lunedì 31 agosto 2020) La nota anchor australiana della tv cinese Cheng Lei è stata arrestata a Pechino. Il caso alimenta le tensioni tra Australia e Cina Nuove tensioni nei rapporti tra Australia e Cina. Come riportato dall’Ansa, infatti, la nota anchor australiana della tv di stato cinese Cgtn Cheng Lei è stata arrestata a Pechino. A render pubblica … L'articolo Cina, arrestata la giornalista tv Cheng Lei: tensione con l’Australia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Una giornalista australiana della tv statale cinese, la China Global Television Network, Cheng Lei, si trova in stato di detenzione in Cina. Cheng Lei, nota giornalista australiana della tv statale ci ...Cheng Lei, nota anchor australiana della tv statale cinese Cgtn (canale internazionale di notizie in lingua inglese della Cctv), è stata arrestata a Pechino in un caso altamente delicato che pone una ...