Chiude la scuola italiana di Asmara. La débâcle del soft power nazionale (Di lunedì 31 agosto 2020) La diatriba tra il Governo italiano e quello eritreo in merito all’Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Asmara è giunta ad un epilogo estremo, con la chiusura della scuola e l’apposizione dei sigilli da parte delle autorità eritree. Le dinamiche di questa crisi sono alquanto confuse, sebbene affondino le loro radici nei decreti di riforma dell’Istruzione del 2017 e 2018, con i quali si è ridotto drasticamente il contributo finanziario agli istituti di formazione all’estero (DL 64/2017 e DM 2051/2018), si è impedito l’impiego di personale supplente, ricorrendo al contempo al costante reclutamento di docenti locali.In particolar modo, i predetti decreti hanno favorito il massiccio ricorso all’assunzione di personale locale per l’insegnamento delle principali materie di studio ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Un caso positivo al Covid in un istituto superiore di Verbania, chiusa la scuola. Dal 26 agosto si stavano svolgend… - TgLa7 : #Scuola, positivo al #Covid: istituto Verbania chiude per interventi di sanificazione. Si stavano svolgendo i corsi di recupero - MediasetTgcom24 : Scuola, positivo al Covid-19: chiude istituto Verbania #verbania - Deborah97527544 : RT @valy_s: #COVID19 #scuola In molti istituti sono già iniziati i corsi di recupero: una prima ripartenza in presenza, con numeri parzial… - matteo_1093 : RT @valy_s: #COVID19 #scuola In molti istituti sono già iniziati i corsi di recupero: una prima ripartenza in presenza, con numeri parzial… -