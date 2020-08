Chiude la prima scuola per un positivo: il caso a Verbania a pochi giorni dalla riapertura (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 agosto)C’è un primo positivo al Coronavirus scoperto in una scuola di Verbania in Piemonte, dove da pochi giorni alcuni studenti sono rientrati per seguire i corsi Pon, quelli extracurricolari del Programma operativo nazionale sviluppati con i fondi europei. La scoperta è stata fatta all’Iss Cobianchi domenica 30 agosto. La dirigente scolastica, Vincenza Maselli, ha deciso di Chiudere la scuola e ha sospeso le attività didattiche da oggi, 31 agosto: «per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali», si legge in un messaggio sulla home del sito della scuola. Come spiegato dalla preside, la chiusura e successiva santificazione ... Leggi su open.online

Castruccio64 : @claudio_2022 @il DI SOLITO, 'LA STALLA SI #CHIUDE PRIMA CHE I #BUOI SCAPPINO' - 2_nicmac : @memole73 @ForzaNuova Secondo me, chiude prima il tuo account. Così: - chierici1950 : Di prima mattina arriva il comunicato che una delle più belle pizzerie in zona,Alta Brianza,chiude e licenzia.Non c… - siamo_la_Roma : ?? #DeLaurentiis irritato per le manovre della #Juventus su #Milik ?? 'Fate l'offerta o rinunciate'. #ASRoma alla fi… - peterkama : apre la prima scuola a verbania e chiude subito #ilgiornale -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude prima Chiude la prima scuola per un positivo: il caso a Verbania a pochi giorni dalla riapertura Open Coronavirus, i ministri dell'Ue ai genitori: "Mandate i figli a scuola, benefici più alti dei rischi"

I genitori che si rifiuteranno di mandare i propri figli a scuola per il timore di contagio da coronavirus rischiano di "intaccare enormemente le loro future opportunità di successo": ne è convinto il ...

"Un'embolia polmonare ha ucciso Lorenza Famularo": primi risultati dell'autopsia a Lipari

Potrebbe essere stata un'embolia polmonare massiva la causa della morte di Lorenza Famularo, la ventiduenne deceduta lo scorso 23 agosto all’ospedale di Lipari dopo che da nove giorni accusava dolori ...

I genitori che si rifiuteranno di mandare i propri figli a scuola per il timore di contagio da coronavirus rischiano di "intaccare enormemente le loro future opportunità di successo": ne è convinto il ...Potrebbe essere stata un'embolia polmonare massiva la causa della morte di Lorenza Famularo, la ventiduenne deceduta lo scorso 23 agosto all’ospedale di Lipari dopo che da nove giorni accusava dolori ...