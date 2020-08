Chitoka Light, Famiglia XXL: attimi di paura, ha rischiato la paralisi dopo l’operazione (Di lunedì 31 agosto 2020) Chitoka Light è la protagonista di Una Famiglia XXL, la donna pesava circa 680 libre, ovvero 308 kg, un percorso molto difficile il suo, tanto che non si è alzata dal letto per tre anni. Chitoka Light TwitterProtagonisti di questo programmagli Anderson una Famiglia con problemi di grave obesità, inseme a Chitoka ci sono infatti sua cugina Naomi Anderson, la gia Beverly e un secondo cugino, Drew Stewart. Tutti preoccupano molto il Dottor Procter: “Temo che questa Famiglia non prenda sul serio la cosa, possono tornare tutti al peso che avevano quando li ho incontrati la prima volta” ha infatti ammesso davanti alla mancanza di costanza degli Anderson. Famiglia ... Leggi su chenews

