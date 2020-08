Chindia Targoviste-Dinamo Bucarest (lunedì, ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di lunedì 31 agosto 2020) Stagione difficile per entrambe quella conclusa da poco. Costretti agli spareggi salvezza i padroni di casa mentre gli ospiti sono stati colpiti duramente dalla pandemia tanto da rischiare la retrocessione per non poter disputare molte delle partite in programma. La federazione è intervenuta aumentando il numero di squadre che partecipano alla Lega I. Quest’anno saranno … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Chindia Targoviste-Dinamo Bucarest (lunedì, ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : Chindia Targoviste-Dinamo Bucarest (lunedì, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici - ResultadosND : #PoliIasi (Passaglia 22') 1-0 Chindia Targoviste #Liga1 ???? - art2_dee2 : @Lewactwo taaa Poli Iasi - Chindia Targoviste o 15:00 -

Ultime Notizie dalla rete : Chindia Targoviste Chindia Targoviste-Dinamo Bucarest (lunedì, ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting