Chiellini: “Sogno Europeo da protagonista. Pirlo e Sarri? Non sono paragonabili” (Di lunedì 31 agosto 2020) Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia e della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro degli azzurri a Coverciano per parlare dei temi caldi legati al mondo del pallone. Dalla Nazionale al club con il neo allenatore Pirlo tema caldissimo dell'ambiente bianconero.Chiellini: da Mancini a Pirlo passando per Sarri"Dopo i primi test, stiamo vivendo normalmente questa situazione", ha esordito Chiellini sul ritorno a lavoro per l'Italia. "Sicuramente è stato strano dover giocare per tanti mesi a porte chiuse, senti tutto, non c'è l'emozione che hai quando ci sono tante persone allo stadio. Ci auguriamo che al più presto possano tornare i tifosi anche perché sembra di giocare amichevoli e invece sono partite ... Leggi su itasportpress

