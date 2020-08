Chiellini parla di Pirlo, al Tour sprint vincente di Ewan: le notizie del giorno (Di lunedì 31 agosto 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Sport Vari: tutte le notizie Gasport 31 agosto - 18:20 Leggi su gazzetta

Carlo3stars : Chi parla male di #Chiellini non ha capito cosa ha detto d'altra parte l'analfabetismo funzionale è una triste real… - 70sDaniele : @dianartemide12 Senti chi parla... Sciacquati la bocca prima di parlare male di Chiellini.. vergognati.. - KSport24 : @simoaiell @GoalItalia Assolutamente no, per quale motivo avrebbe dovuto rispettare gente come Felipe Melo e Balote… - massimossc1972 : @Torrenapoli1 @Carloalvino oggi parla il vate Chiellini esperto oltre che di campo anche di dinamiche economiche e… - ufromthecity : Chiellini ormai parla solo per sparare stronzate -