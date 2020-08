Chiellini: "Forse mi ritiro dopo l'Europeo. Pirlo? Ora è il mister. Sarri? Vi racconto cosa è successo" (Di lunedì 31 agosto 2020) Le dichiarazioni in conferenza stampa da parte di Giorgio Chiellini, difensore dell'Italia e della Juventus Leggi su 90min

enki1965 : @Vivo_Azzurro Forse è meglio che la cambiamo sta identità di gioco dove certi senatori sono stati protagonisti spes… - Francescoimper8 : @tuttosport Sta storia della difesa a 3 è tutta da scoprire, ad oggi Pirlo nelle piccole partite di allenamento, ha… - juventina__1897 : @pioJj36 @bonucci_leo19 Credo che sia più giusto lasciare specialmente da parte di Chiellini che è sempre infortuna… - simondritt : De ligt-Demiral al posto di Danilo-Chiellini e mi pare forse l’unica soluzione per schierare i tre davanti. Oppure… - zittononcisto : @IlZebraapois Ricordi ciò che aveva detto Mourinho riguardo Chiellini e Bonucci ? Forse è lì per insegnare, non per giocare -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini Forse Calcio:Chiellini prova a trovare un senso,'ma forse non c'è' Agenzia ANSA Celo manca

Mancano due giorni all’inizio del calciomercato più complicato e paradossale di sempre, nel quale tutti ripetono «prima vendiamo e poi compriamo». Ma se tutti comprano dopo aver venduto, nessuno compr ...

Massimo Pavan: "La situazione dei difensori va analizzata bene..."

Massimo Pavan parla del mercato bianconero: "La situazione dei difensori va analizzata bene. SI deve scegliere con attenzione con che modulo giocare ed i problemi di De Ligt, risolvibili, quelli che h ...

Mancano due giorni all’inizio del calciomercato più complicato e paradossale di sempre, nel quale tutti ripetono «prima vendiamo e poi compriamo». Ma se tutti comprano dopo aver venduto, nessuno compr ...Massimo Pavan parla del mercato bianconero: "La situazione dei difensori va analizzata bene. SI deve scegliere con attenzione con che modulo giocare ed i problemi di De Ligt, risolvibili, quelli che h ...