Chi è Mirella Casale, la storia vera che ha ispirato il film La classe degli asini (Di lunedì 31 agosto 2020) Chi è Mirella Casale, la storia vera che ha ispirato il film La classe degli asini Questa sera, 31 agosto 2020, su Rai 1 va in onda La classe degli asini, film liberamente ispirato alle reali vicende di Mirella Antonione Casale, una coraggiosa insegnante in lotta per l’abolizione delle classi speciali e differenziali in cui, fino al 1977, venivano relegati i bambini con diverse disabilità. Ma chi è Mirella Antonione Casale? Vediamolo insieme. Mirella Antonione Casale nasce a Torino il 12 dicembre del 1925. È ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Chi Mirella Stasera in tv, La Classe degli asini: storia vera, chi era Mirella Casale Ck12 Giornale Coronavirus, 20 donne leader hanno gestito meglio la pandemia.

Venti donne di potere hanno gestito e governato meglio la pandemia Covid – 19, a iniziare dalla taiwanese Tsai Ing-wen. Nei paesi governati da donne ci sono meno vittime Lo dimostra uno studio di The ...

Il comitato Pastori d’Italia ricevuto dal Prefetto: “Impossibile convivenza tra lupi e pecore”

Una delegazione del comitato Pastori d’Italia, composta dal presidente Mirella Pastorelli, da Fernando Tizzi, Luigi Farina, Giacomo Franceschelli, Roberto Pellegrini, mercoledì 26 agosto è stata ricev ...

