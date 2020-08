Chi è Josephine Langford (Tessa di After)? Fidanzato, sorella, età, film (Di lunedì 31 agosto 2020) Josephine Langford è il nome dell'attrice che interpreta Tessa Young (una studenTessa universitaria che inizia una relazione turbolenta con il misterioso Hardin Scott, interpretato da Hero Fiennes-Tiffin) nel film After. Classe 1997, è nata il 18 agosto a Perth, in Australia. E' la figlia più piccola della famiglia. Mamma è una pediatra, papà un medico. Anche sua sorella è un'attrice: si tratta di Katherine Langford, conosciuta per essere la protagonista nella serie 13 reasons why (Tredici).Sin da piccola ha sognato un ruolo nel mondo dello spettacolo, infatti già all'età di 15 anni ha iniziato a recitare in alcuni cortometraggi. Il debutto importante, però, è arrivato nel 2017 con ... Leggi su blogo

