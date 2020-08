Charlotte, il top amato anche da Chiara Ferragni, Giulia De Lellis… e da noi (Di lunedì 31 agosto 2020) «Lavorare sullo scintillio». Ce lo insegnava la guru degli sparkling outfit, Carrie Bradshaw. Della stessa idea è anche Nué, il marchio nato a Kiev nel 2019, ispirato al glamour holliwoodiano anni Venti con l’obiettivo di aggiungere a un guardaroba minimalista un dettaglio di prêt-à-party, come un choker, un bra o una minigonna che brilli sotto la luce, attirando l’attenzione. Il suo Charlotte Top, una bralette in seta che copre giusto giusto il seno e nulla di più, interamente tempestata di strass, con scollatura quadrata, è diventata in pochissimo tempo la chicca di riferimento di influencer e fashioniste. Per il brand, infatti, «brillare è sempre una buona idea». Lo sanno bene Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Eleonora Carisi, Rita Ora e Leandra Medine Cohen, giusto per citare alcune delle fedelissime appartenenti alla «Nué Gang». Leggi su vanityfair

