Charlene di Monaco sfoggia un nuovo look: frangetta, outfit e tenerezze con il principe Alberto (Foto) (Di lunedì 31 agosto 2020) Finalmente Charlene di Monaco sorride di nuovo, appare felice e ancora più bella con il suo nuovo look (Foto). Un nuovo taglio di capelli per Charlene Wittstock che questa volta più che mai sottolinea la sua anima rock. frangetta corta, che sta bene a poche donne, mascherina che fa sorridere tutti perché piena di ironia, e chiodo giallo. E’ bellissima come sempre la moglie del principe Alberto di Monaco ma con il colore del sole e il sorriso che si vede benissimo anche con la mascherina lo è molto di più. Anche Alberto ride guardandola negli occhi mentre lei quasi lo abbraccia davanti a tutti. Mano nella mano, complici, ... Leggi su ultimenotizieflash

La moglie del principe Alberto ha cambiato look e ha scelto una mini frangia abbinata a un caschetto sfilato. L'effetto è da principessa rock, come non l'avevamo mai vista La principessa Charlène di M ...

Al via del Tour de France, a Nizza, la Principessa incuriosisce grazie al suo look tutto nuovo. Omaggio a Uma, a Freddy... o alla maglia della gara ciclistica? L'occasione? Il taglio del nastro uffici ...

