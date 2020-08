Caterina Balivo, il gesto per l’anniversario di nozze scatena una pioggia di cuori (Di lunedì 31 agosto 2020) Anche se da mesi non appare più in tv, Caterina Balivo non ha mai smesso di essere presente su Instagram. La conduttrice campana è tra i volti dello spettacolo più attivi sul social e per tutta l’estate ha documentato le sue giornate all’insegna del mare, del relax e ovviamente della famiglia. Al momento, Caterina, il marito Guido Maria e i loro due figli Guido Alberto e Cora stanno passando insieme le ultime settimane di ferie tra tuffi al mare, gite in barca e fruttuose raccolte di more ma non è ancora chiaro se e quando il pubblico rivedrà la bella Balivo sul piccolo schermo. Dopo il suo addio a Vieni da Me su cui più volte è tornata per sottolineare che è arrivato per scelta sua, per la presentatrice ora è tutto possibile. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

lorenzog31 : RT @bubinoblog: TALE E QUALE SHOW: FRANCESCA MANZINI, DAI SALOTTI DI CATERINA BALIVO AL BANCONE DI STRISCIA LA NOTIZIA - bubinoblog : TALE E QUALE SHOW: FRANCESCA MANZINI, DAI SALOTTI DI CATERINA BALIVO AL BANCONE DI STRISCIA LA NOTIZIA - Crawlingmyskin : Caterina balivo antipatica dal 1999 #TecheTecheTe - Dna95546660 : RT @Hellentin: Caterina Balivo non è cambiata di una virgola! #techetechete - GiooDif : Caterina Balivo che ricordiamolo ancora non ha ancora digerito la vittoria di Manila Nazzaro #techetechete -