Castel di Sasso, tutto pronto per la “Festa del Casavecchia” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel di Sasso (Ce) – Il teatro e la musica classica hanno fatto tappa nella suggestiva area archeologica dell’antica Trebula Balliensis, nella frazione di Treglia a Pontelatone. A portarli è stata la “Festa del Casavecchia. Borghi DiVini”, il progetto, finanziato dalla Regione Campania, che vede il vino Casavecchia protagonista di tantissimi eventi culturali, artistici ed enogastronomici, grazie alla rete creatasi tra Formicola, Comune capofila, Pontelatone e Castel di Sasso. Il soprano Alessandra Della Croce, il tenore Fabio Andreotti e il pianista Leonardo Quadrini si sono esibiti con una lettura scenica. A interpretarla Edoardo Siravo e Gabriella Casali, testo e drammaturgia di Claudio Calastri e Vito Cesaro. Un’atmosfera davvero unica ha conquistato ... Leggi su anteprima24

casertaweb : Festa del Casavecchia, percorso enogastronomico tra i Borghi DiVini di Formicola, Pontelatone e Castel di Sasso… - CeFolklore : RT @CeFolklore: Dal 28 agosto al 13 settembre i comuni di Formicola, Pontelatone e Castel di Sasso ospiteranno la 'Festa del Casavecchia –… - CeFolklore : Dal 28 agosto al 13 settembre i comuni di Formicola, Pontelatone e Castel di Sasso ospiteranno la 'Festa del Casave… -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Sasso

CasertaWeb

«Una brava persona, un paramedico serio e di valore», commenta Antonio Baldacchini del coordinamento infermieristico del San Massimo. «Era da poco venuto a lavorare da noi. Una gravissima perdita prof ...L’Aquila. Da lunedì scorso il Palazzetto dello sport di Roccaraso è stato allestito dalla Regione Abruzzo per ospitare tutti gli eventi previsti per la presenza a Castel Di Sangro del Napoli Calcio in ...