Caso Platini-Blatter, l’avvocato del francese: “Nessuna irregolarità, siamo sereni” (Di lunedì 31 agosto 2020) Michel Platini è stato sentito dalla magistratura svizzera di Berna, in merito al procedimento aperto nel 2015 e concernente un pagamento sospetto risalente al 2002, il quale ammontava a due milioni di franchi ed è stato incassato da Sepp Blatter, presidente Fifa dell’epoca. Il suo avvocato ha rilasciato un’intervista ai media locali, al termine del processo, palesando positività riguardo l’andamento del confronto Platini-magistratura elvetica: “Tutto è andato molto bene per il mio cliente. Ha risposto a tutte le domande che gli ha posto il pm e ha raccontato quale sia la verità sul pagamento dei due milioni. Non c’è nulla di cui abbiamo paura, non c’è nulla di illegale in questo pagamento“. Leggi su sportface

